Оливер Блюм – о срыве сделки «Порше» с «Ред Булл»: она была оформлена рукопожатием

Генеральный директор «Фольксваген» Оливер Блюм высказался о срыве переговоров «Порше» с командой Формулы-1 «Ред Булл». Немецкий автопроизводитель хотел войти в «Королевские гонки» в качестве партнёров.



«Переговоры прошли очень хорошо, сделка была оформлена рукопожатием, но в последний момент сорвалась. Мы хотели быть равноправным партнёром. Каждый должен сам решать, хочет ли он продавать акции. Мы действовали честно. Посмотрим, что произойдёт в будущем, какие будут варианты. У нас впереди грандиозная программа (в автоспорте), воплощения которой мы с нетерпением ждём», — приводит слова Блюма Speedweek.



Напомним, в сентябре в «Порше» сообщили о срыве сделки с «Ред Булл». При этом говорилось, что немецкая компания пытается договориться с другими гоночными коллективами. Кроме того, представители «Порше» заявляли, что, несмотря на срыв сделки с австрийской командой, они рассчитывают войти в Формулу-1 в 2026 году.

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