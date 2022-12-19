Шовлин объяснил, что помогало «Мерседесу» преодолевать проблемы в минувшем сезоне Ф-1

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне Формулы-1. По словам Шовлина, справляться со сложностями команде помогала внутренняя культура.

«Это был тяжёлый год. Но культура нашей команды, как мне кажется, помогла нам справляться с трудностями. Кроме того, мы никогда не увлекались собственным успехом. Мы довольно быстро адаптировались к тому факту, что внезапно оказались в средней группе, ведь в течение многих лет мы начинали каждую гонку, рассчитывая выиграть её. Полагаю, мы неплохо справились.



Но сейчас команда в хорошем положении и имеет шансы навязать борьбу в следующем году. Мы всегда говорили, что сосредоточимся на обучении, а не на победах. Мы были полны решимости добиться прогресса в этом отношении — и, похоже, у нас получилось», — приводит слова Шовлина Autosport.

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