«Мы сосредоточены на NASCAR». В «Форде» прокомментировали слухи о возвращении в Ф-1

Глава спортивного подразделения «Форда» Марк Рашбрук прокомментировал слухи о возможном приходе в Формулу-1 в 2026 году.
«Во-первых, хочется сказать, что я пришёл, чтобы поговорить о NASCAR, потому что мы сосредоточены на участии в этой серии. Мы в курсе различных спекуляций, связанных с Формулой-1, но сейчас нам нечего ответить по существу этого вопроса», — приводит слова Рашбрука RacingNews365.
Напомним, ранее сообщалось, что «Ред Булл» ведёт переговоры с компанией «Форд» о брендировании своих двигателей с 2026 года.
По информации источника, «Форд» не собирается приобретать часть акций команды, в отличие от «Порше», сделка австрийцев с которыми сорвалась в 2022 году.
При этом в случае успеха переговоров производить моторы будет «Ред Булл» на своём заводе Powertrains, а соглашение с «Фордом» будет иметь больше маркетинговый, чем технический эффект.
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