Леклер считает, что в новом сезоне «Мерседес» вернётся в борьбу за чемпионство
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о том, что в новом сезоне в борьбу за чемпионство в Формуле-1 вернётся «Мерседес».
«Я думаю, «Мерседес» снова будет участвовать в борьбе. Кто-то ещё? Не видел никаких предпосылок, чтобы кто-то ещё смог попасть в топ-3. Но вот «Мерседес» точно вернётся с хорошей машиной. Мы в минувшем сезоне видели, что они смогли прибавить на дистанции. Думаю, там поняли, что именно было не так, и, как правило, это ведёт к улучшению результатов. Так что в новом сезоне за титул будут бороться три команды.
Я уверен в «Феррари», так как за последний год мы сделали очень много работы, чтобы разобраться в наших слабых сторонах и прибавить в 2023 году», — приводит слова Леклера Motorsport-Total.
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