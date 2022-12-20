Окон: было очень приятно обойти Алонсо

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что ему было приятно оказаться выше своего напарника Фернандо Алонсо в общем зачёте пилотов.



«Я бы сказал, что это было очень приятно. Он очень, очень быстрый гонщик, и мне нужно быть максимально улучшить свои навыки, чтобы обойти его. Оказаться в итоге выше него — большое удовлетворение в этом году. Было здорово поработать с Фернандо и поднять команду на нынешний уровень. Рад, что провёл с ним два года, и желаю ему всего наилучшего в «Астон Мартине». Надеюсь, в будущем сможем побороться так же плотно», — цитирует Окона Motorsport.



В минувшем сезоне Окон набрал 92 очка и занял восьмое место в общем зачёте пилотов, у Алонсо — 81 очко.



Новый сезон Фернандо Алонсо начнёт в «Астон Мартин», а его место в «Альпин» займёт Пьер Гасли.

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