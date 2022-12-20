Окон: было очень приятно обойти Алонсо

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, что ему было приятно оказаться выше своего напарника Фернандо Алонсо в общем зачёте пилотов.
«Я бы сказал, что это было очень приятно. Он очень, очень быстрый гонщик, и мне нужно быть максимально улучшить свои навыки, чтобы обойти его. Оказаться в итоге выше него — большое удовлетворение в этом году. Было здорово поработать с Фернандо и поднять команду на нынешний уровень. Рад, что провёл с ним два года, и желаю ему всего наилучшего в «Астон Мартине». Надеюсь, в будущем сможем побороться так же плотно», — цитирует Окона Motorsport.
В минувшем сезоне Окон набрал 92 очка и занял восьмое место в общем зачёте пилотов, у Алонсо — 81 очко.
Новый сезон Фернандо Алонсо начнёт в «Астон Мартин», а его место в «Альпин» займёт Пьер Гасли.
- 21 декабря 2022
-
00:30
-
00:06
- 20 декабря 2022
-
23:44
-
22:56
-
22:05
-
21:16
-
20:42
-
19:47
-
18:51
-
18:16
-
17:29
-
17:00
-
16:06
-
15:53
-
15:26
-
15:08
-
14:34
-
14:11
-
13:46
-
13:33
-
12:41
-
12:35
-
11:55
-
11:35
-
10:55
-
10:43
-
09:41
-
09:32
-
00:50
-
00:02
- 19 декабря 2022
-
23:04
-
22:57
-
22:03
-
21:55
-
20:55