Ферстаппен: у Месси больше таланта, чем у Роналду

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.

Напомним, ранее Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале чемпионата 2022 года аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе: