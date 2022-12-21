Ферстаппен: у Месси больше таланта, чем у Роналду
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил португальского нападающего Криштиану Роналду и аргентинского форварда «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Они очень разные, поэтому я не могу выбрать, кто лучше. Я не могу выбрать, потому что считаю, что у Месси больше таланта, чем у Криштиану, но Криштиану просто продолжает работать и быть в невероятной форме. То, что он делает в своём возрасте, просто невероятно. Именно так можно стать великим», — приводит слова Ферстаппена Viaplay.
Напомним, ранее Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале чемпионата 2022 года аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — по пенальти). На турнире Месси забил семь мячей и отдал три результативные передачи.
Сборную Аргентины встречают в Буэнос-Айресе:
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