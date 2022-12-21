Эдриан Ньюи: лимит бюджетов в Формуле-1 не должен тянуть всё поле вниз

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи поделился мыслями об ограничении бюджетов команд, выступающих в Формуле-1.



«Это сложная ситуация для всех. Я полностью согласен с тем, что Формула-1 должна избегать постоянной гонки вооружений и сокращать расходы. Вопрос о том, будет ли это достигаться в основном за счёт ограничения затрат, а это и есть путь, выбранный Формулой-1, или с помощью других средств. Реальность такова, что добиться этого с помощью финансовых решений очень сложно.



На мой взгляд, ограничение бюджета должно предотвратить гонку вооружений между двумя-тремя лучшими командами, а не тянуть всё поле вниз», — приводит слова Ньюи Motorsport-Magazin.

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