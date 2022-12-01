Формула бюрократии. Почему в Ф-1 проваливается важнейшая финансовая реформа

Если в правилах не в силах разобраться даже боссы команд, вряд ли эти правила действительно хорошие.

В прошлом году руководство Формулы-1 ввело ограничения на расходы команд. Сделано это было во благо, но по факту идея оказалась идеалистичной. По итогам сезона-2022 можно уверенно сказать, что лимит оказался не самым эффективным решением.

Что такое «лимит расходов»?

В финансовом регламенте руководство поставило перед собой несколько целей: добиться справедливой конкуренции между командами и обеспечить «долгосрочную финансовую стабильность» всего чемпионата. Размах большой. Но и лимит оказался не таким уж маленьким.

Его можно разделить на две части: основную и дополнительную. Основная часть рассчитывается для 21 этапа и составляет фундамент для всех расходов. В этом году она равна $ 140 млн, но со следующего уменьшится до $ 135 млн. Вторая часть лимита состоит из выплат на дополнительные Гран-при ($ 1,2 млн за каждый), процента инфляции и выплат на спринты ($ 150 тысяч за каждый).

На бумаге цифры выглядят скромно, но на деле бюджеты команд больше. Как подсчитали в Auto Motor und Sport, в следующем сезоне у команд будет в распоряжении порядка $ 154,7 млн (вместо $ 135 млн). Лишние деньги появились благодаря шести спринтам ($ 900 тысяч), трём дополнительным Гран-при ($ 3,6 млн) и инфляции ($ 10,6 млн за 2023 год и $ 4,6 млн за 2022 год).

Что не включено в лимит?

На самом деле, лимит не распространяется на большие группы расходов. Например, на маркетинговую, экономическую и юридическую деятельность команд. Не учитывается часть расходов на персонал. Это заработная плата пилотов и трёх высокооплачиваемых сотрудников, расходы на перелеты и гостиницы для персонала, взносы работодателя на социальное обеспечение, бонусные выплаты для сотрудников и многое другое.

Демонстрационные заезды на старых болидах под лимит бюджета не подпадают Фото: Jeffrey Abrahams/Getty Images

В лимит не включены в том числе расходы на активы наследия (это деятельность, связанная с предыдущими и историческими автомобилями команды), расходы на деятельность, не относящуюся к Формуле-1, имущественные и судебные расходы, вступительные и лицензионные сборы. За рамками лимита остаются и траты на силовую установку, топливо и моторное масло.

Штрафы за нарушение финансовых положений тоже не входят в лимит. Они – «исключённая сумма». Как пошутил насчёт собственного штрафа Макс Ферстаппен: «Хочу, чтобы у ФИА был хороший ужин и много вина. Я надеюсь на хорошее, дорогое вино – это было бы здорово». Федерация действительно не забыла о себе: штрафы уйдут в её денежный оборот и никак не отразятся на ограничениях команд.

Что подпадает в лимит?

Лимит расходов в первую очередь касается автомобиля. Это расходы на разработку и производство как самого болида, так и его обновлений, а также на производственные запасы и оборудование (короче — любые денежные вложения в автомобиль). В лимит входят и сделки, в результате которых команда использует передаваемый ей компонент или узел конкурента. Разумеется, подпадает под лимит зарплата сотрудников.

Некоторые расходы, подпадающие под ограничения, можно превысить на разрешëнную сумму. Для этого, как гласят правила, нужно «внести корректировку в сторону понижения при расчёте расходов». Такие «понижения» в первую очередь связаны с расходами на тесты шин и на спринтерские гонки. Но и тут есть свои сложности с расчётами.

Например, в прошлом году «Мерседес» отказался от проведения шинных тестов на «Поль Рикаре», потому что в команде не хотели превысить бюджет. Даже с учетом тех самых понижений команда оказалась в невыгодных для себя условиях. Во-первых, она преодолела бы 5000-километровый тестовый пробег двигателя, а любые расходы, возникающие за пределами этого числа, уже относятся к лимиту.

Во-вторых, им пришлось бы отправлять персонал непосредственно гоночной команды, а не вспомогательный. Дело в том, что вспомогательный персонал работает с болидами старых спецификаций, но его обычно используют на тестах вместо основного. Однако по регламенту такой персонал должен тратить 90% или больше рабочего времени на деятельность, связанную со старой техникой. Если они тратят меньше (как получилось бы при работе на шинных тестах), то расходы на них будут включены в лимит.

А что же насчёт штрафа «Ред Булл»? Как вы помните, они превысили лимит в том числе из-за питания, предоставляемого сотрудникам. Дело в том, что если персонал ест в паддоке, то это подпадает под лимит, а если они питаются где-то за его пределами, то эти расходы… уже не подпадают под ограничения!

Запутались и устали разбираться в подобных нюансах? Согласны с вами: слишком много правок, слишком много трактовок и исключений в финансовых положениях. Так много, что чёрт ногу в них сломит.

Лимит – это только начало

Как бы ни возмущались команды, но требования к бюджетам не самые строгие. Практически каждый раз, когда они просят увеличить расходы или выделить дополнительные средства, то их просьбы удовлетворяют. Правила есть, но строгости им явно не хватает.

Регламент работает, но латается фактически на лету. Например, после скандальной неразберихи с «Ред Булл» в финансовые положения были внесены очередные правки. Можно легко предположить: будут новые нарушения – жди очередных правок и свежих интерпретаций правил.

При этом только финансовыми ограничениями все равно не обойтись — если в Формуле-1 действительно хотят добиться «спортивного баланса». У команд изначально разные ресурсы, а значит, деление по группам в пелотоне никуда не денется, как бы с этим ни боролись в серии.

Самое печальное в новом регламенте то, что он сдерживает развитие команд и самой Ф-1. Да, это несправедливо, когда одна команда тратит по $ 400 млн на разработку своего болида, а другая еле-еле собирает $ 130-140 млн. Но на деле серия пытается урезать возможности топ-команд, а не помогает слабым подняться до более высокого уровня. Справедливо ли это? Вопрос как минимум спорный.

Может, глобально идея с лимитом хороша, но только когда через пару лет она заработает должным образом. Сейчас в финансовом регламенте всё ещё много нюансов, в которых путаются даже руководители команд. А это неизбежно приведёт к очередным скандалам, из-за которых мы будем обсуждать не скорость машин на трассе, а смошенничал чемпион или всё сделал честно.