Марко рассказал, кого из молодых пилотов «Ред Булл» считает «маленьким Простом»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался о молодых пилотах, выступающих в системе команды.



«Молодые пилоты, на которых возлагаю большие надежды? В первую очередь это француз Исаак Хаджар, которого я называю маленьким Простом – он похож на большого [Проста]. Кроме того, у нас есть ещё один талант из Барбадоса в лице Зейна Мэлони. Также назову Энцо Фиттипальди. Они будут выступать за нас в Формуле-2 и должны проявить себя там. Главное, постоянно находиться на лидирующих позициях. У Лиама Лоусона не всегда это получалось. Но здорово, что он снова показывает хорошие результаты.



У нас также был Юри Випс, который однажды сказал не то слово, и после этого всё было кончено. Что, конечно, тоже неправильно. Молодые парни в возрасте 21 года могут сболтнуть какую-то глупость. Себастьян Монтойя по-прежнему выступает за нас в Формуле-3. Так что у нас широкий выбор», — приводит слова Марко Auto Motor und Sport.

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