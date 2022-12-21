Марио Андретти: наша новая база будет больше, чем у «Феррари» в Маранелло

Чемпион Формулы-1 1978 года Марио Андретти рассказал о планах по строительству большой объединённой штаб-квартиры автоспортивной команды «Андретти Автоспорт».
«Новая штаб-квартира будет больше, чем завод «Феррари» в Маранелло. Дело не только в IndyCar. Мы хотим сделать то, что никогда не делалось раньше. Мы хотим участвовать во всех видах автоспорта от «Ле-Мана» и Монако до «500 миль Индианаполиса» и «500 миль Дайтоны». И мы хотим, чтобы в будущем всё это размещалось под одной крышей. Это наша большая цель, и у нас есть планы, как её достичь», — приводит слова Андретти Indy Star.
В настоящий момент сын Марио, Майкл Андретти, пытается создать проект команды Формулы-1, однако потенциальные соперники выступают против этого. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио Андретти недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могли бы выступать 11 или 12 команд.
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