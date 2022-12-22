Феттель высказался о выступлении в Гонке чемпионов ROC с Миком Шумахером

Немецкие пилоты Себастьян Феттель и Мик Шумахер будут выступать вместе в Гонке чемпионов ROC. Ранее сообщалосьЮ что пара будет представлять команду Германии на соревнованиях в Швеции в начале следующего года.

В качестве дуэта они уже выступали вместе во время гонок 2019 и 2022 годов. Помимо личной победы в ROC, Феттелю уже удалось семь раз выиграть титул для Германии: один раз вместе с Паскалем Верляйном, остальные шесть раз вместе с отцом Мика Михаэлем Шумахером.

«Я рад, что Мик присоединится ко мне в Гонке чемпионов, в моей первой гонке после ухода из Формулы-1. Ни у кого из нас нет большого опыта вождения по снегу и льду, поэтому нам пришлось многому научиться в начале этого года», — сказал Феттель.

Гонка чемпионов – единственное соревнование, в котором принимают участие лучшие трековые и раллийные гонщики мира. Так, участниками становятся гонщики Формулы-1, WRC, IndyCar, NASCAR, WTCC и так далее. Они соревнуются на идентичных кузовных автомобилях.

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