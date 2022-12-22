Гасли и Цунода поиграли в твистер, лото и обменялись подарками. Видео

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое рождественским праздникам.



В видеоролике пилоты команды Пьер Гасли и Юки Цунода играют в итальянские рождественские игры.



Пилотам предстояло на время нарядить рождественскую ель, собрать машину «Альфа Таури» из лего, угадать состав рождественских блюд, поиграть в томболу (итальянский аналог лото), поиграть в твистер, а также посоревноваться в слот-гонках и обменяться подарками.

Закончили ролик пилоты совместной песней в караоке.



Напомним, этот сезон для Пьера Гасли стал заключительным в составе «Альфа Таури» — француз продолжит карьеру в составе «Альпин». Напарником Цуноды в следлующем сезоне станет Ник де Врис.