Гасли и Цунода поиграли в твистер, лото и обменялись подарками. Видео
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Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Таури» опубликовала на своём YouTube-канале видео, посвящённое рождественским праздникам.
В видеоролике пилоты команды Пьер Гасли и Юки Цунода играют в итальянские рождественские игры.
Пилотам предстояло на время нарядить рождественскую ель, собрать машину «Альфа Таури» из лего, угадать состав рождественских блюд, поиграть в томболу (итальянский аналог лото), поиграть в твистер, а также посоревноваться в слот-гонках и обменяться подарками.
Закончили ролик пилоты совместной песней в караоке.
Напомним, этот сезон для Пьера Гасли стал заключительным в составе «Альфа Таури» — француз продолжит карьеру в составе «Альпин». Напарником Цуноды в следлующем сезоне станет Ник де Врис.
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