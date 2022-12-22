Хорнер считает, что пелотон в 2023 году станет плотнее

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился ожиданиями от сезона-2023 Формулы-1.



«После больших изменений в регламенте происходящее было неизбежно. Ещё в прошлом году я говорил, что будут команды, которые всё сделают правильно, а будут те, кто допустят ошибки. Кто бы мог подумать, что «Мерседес» выиграет только одну гонку в этом году после всех успехов, которых они достигли за последние восемь лет? Нам повезло — мы сделали всё правильно, выиграли много гонок, но я не сомневаюсь, что статистика в 2023 году будет выглядеть немного иначе.



Конечно, я бы хотел продолжать доминировать. Но в нашем бизнесе это нереально, потому что другие команды слишком хороши. Соперники извлекли уроки из сезона-2023, и я уверен, что в 2023-м отрывы будут меньше. Больше всего от этого выиграют болельщики, но, очевидно, команды ждёт больше стресса», — приводит слова Кристиана Хорнера RacingNews365.