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Ван дер Гарде дал совет «Уильямсу» по поиску руководителя команды

Ван дер Гарде дал совет «Уильямсу» по поиску руководителя команды
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Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде высказался о вакансии руководителя «Уильямса», образовавшейся после увольнения Йоста Капито.

«На месте владельцев «Уильямса» я бы рассмотрел вариант с назначением молодого специалиста. Когда «Ред Булл» начинал свой путь в Формуле-1, они пригласили Кристиана Хорнера, который на тот момент руководил командой в Формуле-3000. В итоге это оказалось верным шагом.

Сейчас в Формуле-2 есть несколько руководителей, которые могли бы с этим справиться. Те, кто уже добился определённого успеха, у них есть правильный менталитет и они знают, как управлять командой. Я бы задумался о приглашении молодого руководителя, который жаден до успеха.

Кроме того, он будет не так много стоить. Да, есть риск, но молодым талантам нужен шанс в Формуле-1», — приводит слова ван дер Гарде PlanetF1.

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Источник: Сьюзи Вольф может возглавить «Уильямс»
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