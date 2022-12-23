Ван дер Гарде дал совет «Уильямсу» по поиску руководителя команды

Бывший гонщик Формулы-1 Гидо ван дер Гарде высказался о вакансии руководителя «Уильямса», образовавшейся после увольнения Йоста Капито.



«На месте владельцев «Уильямса» я бы рассмотрел вариант с назначением молодого специалиста. Когда «Ред Булл» начинал свой путь в Формуле-1, они пригласили Кристиана Хорнера, который на тот момент руководил командой в Формуле-3000. В итоге это оказалось верным шагом.



Сейчас в Формуле-2 есть несколько руководителей, которые могли бы с этим справиться. Те, кто уже добился определённого успеха, у них есть правильный менталитет и они знают, как управлять командой. Я бы задумался о приглашении молодого руководителя, который жаден до успеха.



Кроме того, он будет не так много стоить. Да, есть риск, но молодым талантам нужен шанс в Формуле-1», — приводит слова ван дер Гарде PlanetF1.

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