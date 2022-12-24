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Глава «Альпин»: назвал бы Окона министром обороны Франции

Глава «Альпин»: назвал бы Окона министром обороны Франции
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался об умении французского пилота команды Эстебана Окона обороняться.

«Порой были моменты, когда мы думали, что у нас нет скорости, но у Окона всё равно получались очень хорошие выступления. На мой взгляд, в этом плане выделяется гонка в Японии. Борьба с Хэмилтоном на «Мерседесе», который к тому же очень хорош под дождём. Условия менялись, приходилось часто смотреть в зеркала и у Льюиса была быстрая машина. Окон его сдержал, блестяще!

У Чеко Переса прозвище министр обороны. А как называют министра обороны во Франции? Вот так бы и назвал Окона», — приводит слова Зафнауэра Autosport.

Эстебан Окон занял восьмое место в общем зачёте пилотов в минувшем сезоне.

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