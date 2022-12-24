Хэмилтон: иногда просыпаюсь с мыслями, что больше не хочу выступать в гонках

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что с годами изменил отношение к гонкам и теперь больше всего ценит другие вещи.



«Гонки для меня теперь не главное. В детстве да, возможно, так и было. Скорее всего, в первые годы выступлений в Формуле-1 тоже. Но с возрастом я понял, что самое важное — время, проведённое с семьёй, близкими и друзьями. Нужно ценить такие моменты. Иногда я просыпаюсь с мыслями, что не хочу больше заниматься гонками. Понимаю, что в жизни есть и другие занятия и мне бы хотелось добиться многого и за пределами гоночной трассы. Потом я передумываю и говорю себе, что точно останусь», — приводит слова Хэмилтона Motorsport-Total.



Ранее Хэмилтон неоднократно говорил, что хочет продолжать выступать в Формуле-1. Его текущий контракт с «Мерседесом» рассчитан до конца 2023 года.