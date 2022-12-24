Хельмут Марко сравнил Ферстаппена и Феттеля

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко сравнил между собой двух чемпионов мира в составе команды — Макс Ферстаппена и Себастьяна Феттеля.



«Однозначно Макс заводился гораздо быстрее, особенно на раннем этапе карьеры. После неудачной квалификации в Сингапуре он выпрыгнул из машины и побежал через пит-лейн — я никогда раньше не видел, чтобы он так быстро покидал болид. Уверен, что любой, кто оказался бы на его пути, тут же упал бы. У одного из них более аналитический подход, второй в большей степени полагается на ощущения — но результат при этом одинаков», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport-Total.



Напомним, Себастьян Феттель завоевал четыре титула в составе «Ред Булл». В 2022 году Феттель завершил карьеру.

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