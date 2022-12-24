Росберг считает, что возвращение Феттеля в Формулу-1 возможно

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг допустил, что Себастьян Феттель может в итоге вернуться в Формулу-1 и привёл в пример знаменитого игрока НФЛ Тома Брэди.



45-летний Брэди объявлял о завершении карьеры, но спустя 40 дней вернулся в американский футбол.



«Я не жалею о раннем завершении карьеры. Мне повезло, что удалось уйти легко, я достиг цели и был готов к следующему этапу жизни. Мои болельщики расстроились, но это были отличные годы. Возвращение Феттеля вполне возможно. Может быть, после одного сезона появится возможность в одной из более быстрых команд, которая обратится к нему.



Уверен, он хорошенько подумает над этим. Посмотрите на Тома Брэди. Он тоже прошёл через это, а через месяц вернулся. То есть и года не прошло. Кто знает, может и Себастьян поступит так же», — заявить Росберг в эфире Sky Sports.

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