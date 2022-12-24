Ван дер Гарде: Вассёр может стать новым Жаном Тодтом для «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде оценил переход Фредерика Вассёра в «Феррари».
«Вассёр — отличный выбор. У него есть опыт и он знает, как привести команду к титулу. „Альфа Ромео“ под его руководством провела лучший сезон за десять лет, создала очень хороший болид и весьма здорово выступала в начале года. Вассёр смог расставить нужных людей на правильные места. Он настоящий лидер, способный поднять „Феррари“ на новые высоты. Он способен стукнуть кулаком по столу и не любит пустых разговроров. Он подходит „Феррари“.
Ему нужно изучить команду. Там не всё хорошо с точки зрения стратегии и коммуникации между инженерами и пилотами. Так что Вассеру следует посмотреть на общую картину и расставить людей на правильные места. Это потребует времени, но это того стоит. Он может стать новым Жаном Тодтом для команды», — приводит слова ван дер Гарде Motorsport.
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