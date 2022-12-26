Ландо Норрис в костюме Санта-Клауса поздравил болельщиков с новогодними праздниками
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис обратился к болельщикам, переодевшись в костюм Санта-Клауса.
Фото: Официальный сайт «Макларен»
«Привет, поклонники оранжевого! Как видите, пришло время Рождества, время радости и веселья, но при этом немного грустно, ведь сезон закончился и гонок Формулы-1 сейчас нет.
Но сейчас хочется всех поздравить и поблагодарить каждого из вас за поддержку в течение всего сезона. Вы подбадривали нас в трудные времена и радовались, когда всё складывалось хорошо. Однако пора оставить всё это в прошлом, потому что настало Рождество, и я надеюсь, что все вы весело его проведёте, а потом славно встретите Новый год – вместе с друзьями, со всей семьёй.
Скоро увидимся!» — сказал Норрис в видео, опубликованном в социальных сетях.
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