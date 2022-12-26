Бывший гонщик Формулы-1 Дэвид Култхард считает, что в 2023 году за титул будут бороться три команды.
«Я определённо считаю, что «Мерседес» будет ближе к лидерам в следующем году. По крайней мере, их тенденция говорит о росте. Будем честны, у них уже есть машина, способная выигрывать гонки. Они выиграли только одну, а если считать спринт, то две, но у этой машины есть потенциал, и теоретически это болид-победитель. Это неоспоримо.
Думаю, в следующем году у нас может быть сражение трёх команд, в котором примет участие как «Мерседес», так и «Феррари». Это было бы здорово. И это показывает, что регламент 2022 года работает хорошо», — приводит слова Култхарда PlanetF1.
Напомним, чемпионом мира в сезоне-2022 стал Макс Ферстаппен, а Кубок конструкторов достался «Ред Булл».
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