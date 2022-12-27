Росберг на примере Хэмилтона показал, чем мог бы заниматься Феттель после ухода из Ф-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что Себастьян Феттель после завершения карьеры мог бы приносить пользу обществу, пользуясь своей популярностью. В качестве примера Росберг привёл гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.
«Я уверен, что он сделает что-то такое, что принесёт пользу обществу. Это чрезвычайно важно, потому что у нас, спортсменов, есть такая возможность. Ведь у нас так много поклонников, и мы можем быть для них образцом для подражания.
У меня по-прежнему много последователей, и я и вправду думаю, что наша обязанность — максимально использовать такую возможность. Было действительно приятно видеть, что Льюис это частенько проделывает. Конечно, иногда это выглядит противоречиво, но его подход великолепен», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на его выступление в программе Any Driven Monday.
Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:
- 27 декабря 2022
-
11:50
-
10:56
-
10:42
-
09:55
-
09:55
-
00:46
-
00:40
- 26 декабря 2022
-
23:51
-
23:05
-
22:59
-
20:56
-
19:51
-
19:47
-
19:44
-
18:52
-
18:48
-
17:35
-
17:31
-
16:13
-
15:50
-
15:28
-
14:56
-
14:19
-
13:07
-
13:00
-
12:54
-
12:21
-
11:05
-
10:33
-
10:16
-
10:07
-
00:22
- 25 декабря 2022
-
23:55
-
23:26
-
22:28