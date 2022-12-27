Росберг на примере Хэмилтона показал, чем мог бы заниматься Феттель после ухода из Ф-1

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что Себастьян Феттель после завершения карьеры мог бы приносить пользу обществу, пользуясь своей популярностью. В качестве примера Росберг привёл гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.



«Я уверен, что он сделает что-то такое, что принесёт пользу обществу. Это чрезвычайно важно, потому что у нас, спортсменов, есть такая возможность. Ведь у нас так много поклонников, и мы можем быть для них образцом для подражания.



У меня по-прежнему много последователей, и я и вправду думаю, что наша обязанность — максимально использовать такую возможность. Было действительно приятно видеть, что Льюис это частенько проделывает. Конечно, иногда это выглядит противоречиво, но его подход великолепен», — приводит слова Росберга GPFans со ссылкой на его выступление в программе Any Driven Monday.

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