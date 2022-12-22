Гонщикам Формулы-1 заткнули рот. Даже публично молиться теперь опасно

Самая обсуждаемая автоспортивная новость на этой неделе: ФИА изменила Международный спортивный кодекс, и теперь пилотам Формулы-1 (и других первенств под эгидой федерации) запрещены политические высказывания. Организаторы гонок таким образом вежливо попросили гонщиков лишний раз не открывать рот. Улыбаться на автограф-сессиях, хвалить промоутеров и жать руки спонсорам — это пожалуйста, а вот личное мнение оставьте при себе.

С появлением статьи 12.2.1.n в автоспорте вообще и Формуле-1 в частности стало запрещено «формировать и демонстрировать политические, религиозные и личные взгляды, давать комментарии, идущие вразрез с генеральными принципами нейтралитета, продвигаемыми ФИА, без предварительного разрешения ФИА или соответствующей национальной федерации».



Этот пункт Кодекса очевидно избыточен, поскольку в нём уже есть 12.2.1.f, который запрещает участникам «любые слова, деяния или письменные сообщения, причиняющие моральный вред или ущерб ФИА, её органам и уполномоченным лицам, а также общим целям автоспорта и ценностям, защищаемым ФИА».



Нетрудно догадаться, что любая неосторожная фраза может причинить моральный вред ФИА или её органам, так что де-юре высказывать собственное мнение было запрещено и раньше.



Есть ещё, например, пункт 12.2.1.е — он классифицирует нарушением любой «отказ или неспособность применить решения ФИА». Но ведь Льюис Хэмилтон выступал с пирсингом уже после того, как федерация окончательно его запретила? В те дни, напомним, был Гран-при Майами, и гонщики просили ФИА закрыть бетонную стену в опасном месте энергопоглощающими отбойниками, но это было менее важным, чем пирсинг у одного из пилотов.

Насколько целесообразно запрещать пилотам Формулы-1 политические высказывания? По-настоящему проблемными были лишь два эпизода: протест Феттеля против добычи нефти, а также футболка Хэмилтона с надписью «Арестуйте копов, убивших Бреонну Тейлор».



Бреонне Тейлор, работавшей техником в реанимации Лусивиллского университета, было 26 лет, когда в её дом без стука ворвались полицейские. Сожитель девушки — Кеннет Уокер — решил, что в частную собственность его подруги ворвались грабители, и открыл огонь из принадлежащего ему по закону пистолета. Полицейские стали стрелять в ответ.

Льюис Хэмилтон на Гран-при Тосканы 2020 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бреонна проснулась от шума и получила шесть пуль — смертельную выпустил детектив Майлс Косгроув. Полицейские пришли к ним для обыска по подозрению в торговле наркотиками (Уокер считал, что к нему пришли конкуренты), но их так и не нашли, хотя и не стали обследовать помещение после смерти Тейлор.



Кеннет выжил, ему предъявили обвинение, но сняли после общественного резонанса. Для чернокожего сообщества случившееся стало шоком. С требованием тщательно расследовать произошедшее и привлечь к ответственности полицейских к властям обращались Колин Каперник, Мэджик Джонсон и Леброн Джеймс.

Это произошло в Луисвилле, штат Кентукки, и американским владельцам Формулы-1 не хочется вспоминать об этой истории во время церемонии награждения. Но вот Льюис Хэмилтон считает, что вспомнить всё-таки стоит. Кто имеет больше прав продвигать свою позицию на подиуме: призёр гонки, вообще-то рискующий на трассе жизнью, или её промоутер, сидящий в главной ложе? Для кого именно построен этот подиум?

Случай со шлемом Феттеля намного проще — и он куда лучше объясняет мотивы ФИА. На шлеме Себа был призыв прекратить работу на месторождениях Aramco — нефтяной компании, спонсирующей не только Формулу-1, но и команду «Астон Мартин», за которую выступал немец. Другими словами: против Aramco Феттель протестовал на те деньги, которые нефтяники ему же и заплатили. Себ тогда, напомним, использовал в гонке другой шлем.



Парадоксальным образом куда больше непосредственно политических проблем у ФИА возникает не из-за пилотов. Это ведь не Хэмилтон пускал ракеты над уличной трассой в Джидде, и не он стрелял в сторону Эр-Рияда, когда там была гонка Формулы-Е. Зато промоутерам Гран-при Турции пришлось выплачивать Формуле-1 штраф в размере $ 5 млн за то, что Мехмета Али Талата на подиуме представили как президента Турецкой Республики Северного Кипра, признанной только Турцией.

Пьер Гасли в Монце в 2021 году Фото: Peter Fox/Getty Images

Что же изменит новый пункт Кодекса? Уилл Бакстон, корреспондент F1TV, принадлежащий Liberty, задал вопрос: запретят ли Пьеру Гасли его традиционную молитву перед стартом? Действия француза являются очевидной демонстрацией религиозных взглядов, происходят они на стартовой решётке и регулярно попадают в эфир прямой международной телетрансляции. Гасли получит штрафной балл и будет отстранён от гонки за молитву? Разъяснений от руководящего органа пока нет.



Когда Liberty только приходила в Формулу-1, новые промоутеры обещали сделать гонщиков героями, поставить фанатов в самый эпицентр чемпионата. Но героя не может быть без индивидуальности, а она невозможна без уникального голоса и собственного мнения.

А что будет, если Хэмилтон с новыми правилами не согласится? Ну, допустим, от ухода Льюиса в IndyCar Ф-1 не убудет, но и пользы ей не будет никакой, если вместо него на стартовой решётке появится невзрачный середняк. Одной Ф-1 мир автоспорта не ограничивается, Хэмилтон великолепно смотрелся бы в том же IndyCar и создал бы себе задел для дальнейшей музыкальной и фэшн-карьеры. Кому выгоден уход такого гонщика?



Да и разве похоже, чтобы такие правила остановили от высказывания того же Алонсо или Ферстаппена? Для этого у них есть социальные сети и СМИ, которые за 10 минут растиражируют их слова по всему миру. А если ФИА станет применять санкции, то лишь усилит скандал и сделает заявление громче — сыграв на руку его автору. Кроме того, за многочисленные нарушения пункта 12.2.1.f после Гран-при Абу-Даби 2021 года никого так и не наказали.



Судя по всему, новые правила не дадут ощутимого эффекта, но они — недвусмысленный сигнал о том, что какие-либо резонансные высказывания на площадках ФИА не приветствуются. Но удивляет другое: Формулу-1 многие годы критиковали за отсутствие индивидуальностей и набившие оскомину выученные под надзором маркетологов фразы, но как только в паддоке зазвучали новые голоса, ФИА спешит их заткнуть.