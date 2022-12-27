Ральф Шумахер: результат Расселла в этих обстоятельствах выше, чем у Росберга в 2016 году
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер считает, что результат пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла должен оцениваться выше, чем результат Нико Росберга в 2016 году, когда он выиграл чемпионат.
Расселл в этом сезоне стал четвёртым в общем зачёте, опередив своего напарника по команде Льюиса Хэмилтона и впервые выиграв Гран-при в карьере.
«Расселл великолепен. Вы должны помнить, что он пришёл молодым гонщиком в команду к Льюису, который был лучшим во всех отношениях. И всё же он победил его. Это грызёт Льюиса. Для меня результат Джорджа в этих обстоятельствах даже выше, чем у Нико Росберга в 2016 году», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.
Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура:
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