Норберт Хауг: «Феррари» не выиграла бы у «Ред Булл», даже если бы не ошибалась
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Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг поделился мнением о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в минувшем сезоне.
«Сезон не был катастрофическим для «Феррари». Команда заняла второе место и в личном зачёте благодаря Шарлю Леклеру, и в Кубке конструкторов. Даже при лучших раскладах у «Феррари» не было возможности побороться с «Ред Булл». Забудьте о том, что они принимали иногда, мягко говоря, странные стратегические решения, и прибавили к этому ошибки на пит-стопах. Даже без ошибок «Феррари» бы не поднялась выше. В 2023 году им нужно подняться выше второго места, но это я точно не решусь спрогнозировать», — цитирует Хауга RND.
Чемпионом мира по итогам сезона-2022 стал Макс Ферстаппен.
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