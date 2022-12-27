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Бывший пилот Формулы-1: Расселл никогда не согласится стать вторым номером

Бывший пилот Формулы-1: Расселл никогда не согласится стать вторым номером
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Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт уверен, что в новом сезоне в «Мерседесе» обострится конкуренция между Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном.

«Я слышал много отзывов о прогрессе «Мерседеса». Кто-то говорил, что они разобрались с проблемами, кто-то — обратное. Хочется, чтобы Расселл и дальше блистал, но есть признаки, что Хэмилтон не сбавил в скорости.

Борьба между Хэмилтоном и Расселлом на машине, с которой можно бороться за победы, могла бы стать украшением чемпионата. Два британца. Семикратный чемпион мира, который стремится к очередному титулу против молодого пилота, который мечтает о дебютной победе. Расселл никогда не согласится быть вторым номером, это соперничество такое же принципиальное, как было у Хэмилтона и Росберга», — приводит слова Херберта Motor Sport Magazine.

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