«412 км/ч, это самый быстрый серийный электромобиль в мире». Росберг показал своё авто
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото своего автомобиля.
«Я впервые прокатился на своём Rimac Never по горам Монако. Максимальная скорость может доходить до 412 км/ч, теперь это официально самый быстрый серийный электромобиль в мире! Феноменальный опыт – буквально гоночный болид», — написал Росберг.
Фото: Из личного архива Нико Росберга
Помимо титула Формулы-1, Росберг также становился вице-чемпионом «Королевских гонок» в 2014 и 2015 годах. Нико объявил об уходе из автоспорта всего через пять дней после завоевания титула в декабре 2016-го, сославшись на то, что хочет проводить больше времени с семьёй.
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