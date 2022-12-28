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«Люди думают по-другому». Ферстаппен рассказал о своём характере

«Люди думают по-другому». Ферстаппен рассказал о своём характере
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, каким характером он обладает.

«Люди могут думать по-другому, но на самом деле я довольно спокойный. Не расстраиваюсь из-за многих вещей. Это просто не беспокоит меня. Знаю, что я должен делать в Формуле-1, и это — пытаться быть таким быстрым, как только я могу.

Когда я возвращаюсь домой, я также хочу заниматься другими делами, но мне не требуется много энергии, чтобы постоянно переключаться с одного на другое, потому что я считаю, что то, что я делаю, очень важно, но это не конец света, если что-то не получается.

Я всегда видел это именно так, но знаю, что как только сяду в машину, я всегда буду стараться выжать максимум из себя, а также из команды», — приводит слова Ферстаппена GPFans.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1:

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