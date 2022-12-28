Экс-руководитель «Мерседеса»: положение «Ред Булл» в 2023-м, возможно, лучше, чем в 2022-м

Бывший руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Норберт Хауг высказал уверенность, что в новом сезоне Формулы-1 «Ред Булл» продолжит показывать высокие результаты.



«Тот, кто чрезмерно уверен в себе, работает на соперника. На самом деле исходное положение «Ред Булл» в 2023 году идеально, и, возможно, даже лучше, чем в 2022-м. Победы и завоевание титулов никогда не приходят сами по себе. И кто, если не «Ред Булл», знает об этом лучше. Это команда, которая в 2021 году стала чемпионом мира из-за недочёта в спортивном законодательстве. А в 2022 году она наконец снова стала доминирующей», — приводит слова Хауга издание RND.

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