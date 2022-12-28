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Нико Хюлькенберг отреагировал на запрет ФИА делать несогласованные политические заявления

Нико Хюлькенберг отреагировал на запрет ФИА делать несогласованные политические заявления
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Новобранец «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился отношением к решению Международной автомобильной федерации (ФИА) запретить пилотам делать политические заявления без разрешения руководящего органа.

«Это деликатная и непростая тема. Мы спортсмены. Мы приезжаем в какую-либо страну, регион, чтобы делать свою работу – делать то, что мы любим. В любом случае я никогда не был тем, кто использовал эту платформу для выражения политических взглядов. Так что это не повлияет на меня слишком сильно. Другие пострадают больше. Однако я думаю, это личное дело каждого. Каждый по-своему относится к этому», — приводит слова Хюлькенберга GrandPX.news со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Шпиц Зевс — самый ценный груз Хюлькенберга в аэропорту:

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