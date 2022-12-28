Ральф Шумахер: если бы Райкконен был дисциплинированнее, выиграл бы больше одного титула

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мнением о чемпионе мира 2007 года Кими Райкконене.



«Пусть в моё время и было меньше гонок, чем сейчас, но к концу карьеры даже это стало для меня слишком. Стоит помнить, что вокруг Формулы-1 строится вся жизнь — с утра до момента, когда ты ложишься спать. Времени на семью почти не остаётся. Кроме того, есть интенсивные тренировки. Мой брат вывел физическую подготовку на новый уровень. Вечеринки даже не обсуждались.



Вот почему стоит сказать, что у Кими Райкконена был мегаталант. Несмотря на порой развязный образ жизни, он выиграл титул. Но титул был только один, пусть ему этого и хватило. Если бы Кими был более дисциплинированным, он бы добился куда большего, чем один титул», — приводит слова Ральфа Шумахера Sport1.de.