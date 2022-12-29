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Алонсо назвал качество, которое присуще только ему и Ферстаппену в Формуле-1

Алонсо назвал качество, которое присуще только ему и Ферстаппену в Формуле-1
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Двукратный чемпион мира испанский пилот команды Формулы-1 «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что среди всех действующих пилотов серии только его и Макса Ферстаппена можно назвать гонщиками, которым удаётся молниеносно найти предел возможностей автомобиля.

«Я думаю, этому нельзя научить, я думаю, это должно исходить от тебя самого. Макс один из таких, и он всегда был таким, начиная с картинга и заканчивая сегодняшним днём, так что это не должно быть сюрпризом ни для кого. Именно поэтому у нас есть преимущество в дождливую погоду. Там, где другим гонщикам требуется много времени, чтобы привыкнуть к новым условиям трассы, нам в основном удаётся быстро адаптироваться», — приводит слова Алонсо GPblog.

Алонсо поучаствовал во флешмобе с жонглированием туалетной бумагой:

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