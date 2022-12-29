Капито рассказал об ожиданиях от взаимоотношений Албона и Сарджента

Руководитель «Уильямса» Йост Капито считает, что Александер Албон окажет всю необходимую поддержку своему напарнику, новичку Формулы-1 Логану Сардженту.



«Да, он высоко ценит Логана, и он поддержал его переход в команду. Алекс окажет Логану всю необходимую поддержку. Это отлично, и такая ситуация позволяет нам нанять такого новичка, как Логан, потому что у нас есть лидер команды, готовый поделиться своим опытом», — приводит слова Йоста Капито GPFans.



Логан Сарджент заменит в «Уильямсе» канадского гонщика Николаса Латифи, с которым было принято решение не подписывать новый контракт.



Логан Сарджент в конце минувшего сезона гарантировал себе суперлицензию, заняв четвёртое место в общем зачёте Формулы-2.