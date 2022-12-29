Хауг: в Германии Формула-1 превратилась в трагедию

Бывший руководитель спортивной программы «Мерседеса» Норберт Хауг высказался о положении Формулы-1 в Германии.



«Формула-1 в Германии превратилась в трагедию, которой может стыдиться каждый энтузиаст автоспорта. Между 1994 и 2016 годами немецкие чемпионы мира были конвейером — семь титулов Михаэля Шумахера, четыре титула Себастьяна Феттеля и, наконец, титул Нико Росберга на «Мерседесе».



В течение дюжины лет на территории Германии проходило две гонки Формулы-1 в год с 100 тысячами зрителей на трибунах. А эфиры на RTL смотрели 12 миллионов человек вместо трёх миллионов сегодня.



В 2010 году в пелотоне было семь немцев. Сегодня же у нас есть Нико Хюлькенберг в составе второсортной команды и Мик Шумахер в роли резервиста, но, по крайней мере, в правильном коллективе», — приводит слова Норберта Хауга GPFans.

Новость по теме Феттель рассказал, что совершенно точно не будет делать после ухода из Формулы-1