Хауг: в Германии Формула-1 превратилась в трагедию

Бывший руководитель спортивной программы «Мерседеса» Норберт Хауг высказался о положении Формулы-1 в Германии.
«Формула-1 в Германии превратилась в трагедию, которой может стыдиться каждый энтузиаст автоспорта. Между 1994 и 2016 годами немецкие чемпионы мира были конвейером — семь титулов Михаэля Шумахера, четыре титула Себастьяна Феттеля и, наконец, титул Нико Росберга на «Мерседесе».
В течение дюжины лет на территории Германии проходило две гонки Формулы-1 в год с 100 тысячами зрителей на трибунах. А эфиры на RTL смотрели 12 миллионов человек вместо трёх миллионов сегодня.
В 2010 году в пелотоне было семь немцев. Сегодня же у нас есть Нико Хюлькенберг в составе второсортной команды и Мик Шумахер в роли резервиста, но, по крайней мере, в правильном коллективе», — приводит слова Норберта Хауга GPFans.
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