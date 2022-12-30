Гюнтер Штайнер рассказал, какую пользу получил «Хаас» благодаря сериалу Drive to Survive

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о влиянии сериала Drive to Survive на команду. По мнению Штайнера, благодаря сериалу популярность «Хааса» сильно возросла, что положительно сказывается на привлечении спонсоров.



«Сейчас мне нужно дать больше интервью. Но, если спросить каждого в команде, окажется, что ничего не поменялось. А вообще это очень помогает команде. Спонсоры смотрят на нас, потому что у нас хорошая реклама, и это здорово, ведь они получают от этого выгоду. Минусов нет. Ну разве что нам приходится немного больше работать, но иначе это была бы скучная жизнь», — приводит слова Штайнера издание Mirror.

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