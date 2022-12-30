«Сочи Автодром» дарит новогодние подарки

Гоночная трасса «Сочи Автодром» встречает 2023 год, предлагая всем желающим совершенно новую услугу – «Активные прогулки».



В преддверии Нового года «Сочи Автодром» приготовил своим гостям сразу несколько подарков. Первым из них стало появление активных прогулок по «Сочи Автодрому». Теперь по понедельникам совершенно бесплатно можно пройтись по трассе пешком или промчаться на велосипеде, роликовых коньках или скейтборде. В распоряжении посетителей все 5848 метров гладкого гоночного асфальта!



Отличным подарком станет подарочный сертификат номиналом от 1000 до 100 000 тысяч рублей. Обладатель этого сертификата в зависимости от номинала сможет оплатить услуги гоночного такси, мастер-класс, TraqChallenge, картинг, экскурсии, посещение автомобильного музея Ника Панули. Кстати, визит на сочинскую трассу можно осуществить прямо во время новогодних каникул – уже со 2 января «Сочи Автодром» работает в обычном режиме.



И, наконец, особенным подарком станет книга «Машины времени. Александр Захаров. Рисунки знаменитых автомобилей», которая выпущена АНО «РОСГОНКИ» и недавно поступила в продажу в сувенирные магазины «Сочи Автодрома», которые находятся в здании Главной трибуны, в боксах гоночных услуг, на картинге.



Уникальное подарочное издание включает в себя великолепные рисунки известного автомобильного художника Александра Захарова. Кроме того, автомобильный историк Сергей Ушаков подробно рассказал об истории знаменитых автомобилей мира, изображённых на рисунках мастера. Книга охватывает столетний период – от старинных автомобилей и легендарных «Руссо-Балтов» до лучших спортивных автомобилей современности и машин Формулы-1.



Помимо этого, «Сочи Автодром» предлагает своим гостям набор разнообразных активностей.



Тем, кто хочет повысить водительское мастерство, профессиональные инструкторы «Сочи Автодрома» готовы предложить свою помощь в рамках услуги «Мастер-класс». Инструкторы покажут правильные траектории прохождения поворотов, помогут с выбором точек торможения и дадут множество полезных советов.



Особенным вызовом является услуга «Гоночное такси». Смельчакам предоставляется возможность насладиться скоростью и ощутить крутые повороты трассы, сидя в пассажирском кресле спортивного автомобиля, за рулём которого будет находиться профессиональный инструктор «Сочи Автодрома».



Для тех, кто делает первые шаги в автомобильном спорте, «Сочи Автодром» предлагает уникальный круглогодичный картинг под открытым небом. К услугам участников заездов специально подготовленная 880-метровая трасса с крутыми поворотами и длинными прямыми. Промчаться по трассе можно на картах мощностью от 6,5 до 13 лошадиных сил. Отдельная трасса предназначена для самых маленьких гонщиков возрастом от четырёх лет – на ней они могут принять участие в заездах на электрических картах.



Подлинным погружением в настоящую атмосферу гонок являются ежедневные экскурсии по «Сочи Автодрому». Гости могут посетить здание Главной трибуны, паддок гоночной трассы, боксы, а также святая святых: комнату управления гонками – центр обеспечения спортивной безопасности гонок с десятками технических мониторов. И, наконец, подиум – место, на котором вручают награды победителям и призёрам всех гоночных серий. Экскурсии проводятся в групповом и индивидуальном формате.



Помимо экскурсий, в зданиях и помещениях «Сочи Автодрома» посетители трассы могут принять участие в экскурсии на гольф-карах по самому треку.



Сочинская трасса завершает 2022 год, преподнося своим гостям сразу несколько приятных сюрпризов. «Сочи Автодром» – это не только самая южная гоночная трасса России, это ещё и место, где всегда интересно и увлекательно!

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