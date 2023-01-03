«Феррари» не допустили на встречу производителей силовых установок

Представителей команды Формулы-1 «Феррари» не допустили к встрече между производителями силовых установок, на которой обсуждался переход на новые двигатели к сезону-2026, сообщает Racingnews365.

Итальянской команде было запрещено участвовать в недавней встрече поставщиков силовых установок Формулы 1, поскольку они не успели официально объявить о своем намерении участвовать в поставке двигателей к 2026 году.

Установленный на 15 октября крайний срок для регистрации поставщиков силовых установок на 2026 год был продлен до конца ноября.



К новому сроку регистрацию прошли только «Ауди», а «Альпин», «Хонда», «Мерседес» и «Ред Булл» представили свои заявки до второго срока.

Единственным исключением оказалась «Феррари», которая недовольна тем фактом, что «Ред Булл» считается новым поставщиком силовых установок, хотя, по факту, использует интеллектуальную собственность «Хонда». Поставщикам силовых установок предоставляются различные льготы на проведение тестов и динамометрических испытаний, и, как известно, «Феррари» возражала против того, чтобы эти льготы были предоставлены «Ред Булл».

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