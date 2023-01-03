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Сандерс выиграл третий этап «Дакара» среди мотоциклов. Брабек упал и сошёл с дистанции

Сандерс выиграл третий этап «Дакара» среди мотоциклов. Брабек упал и сошёл с дистанции
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В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар» – 2023. Его победителем в классе мотоциклов стал Дэниел Сандерс («ГАС»). Второе место занял Кевин Бенавидес (KTM). Тройку сильнейших замкнул Скайлер Хоус («Хускварна»).

Гонщик «Хонды» Рики Брабек упал на 274 км спецучастка и сейчас находится в руках медицинской бригады «Дакара». В 2020 году он стал первым американским победителем «Дакара» и мотогонщиком, положившим конец 18 подряд победаам KTM в зачете Мото.

Дакар-2023. Мотоциклы. Третий этап:

1. Дэниел Сандерс («ГАС») — 4:24.15
2. Кевин Бенавидес (KTM) +05.23
3. Скайлер Хоус («Хускварна») +06.19
4. Мейсон Кляйн (KTM) +06.59
5. Хоан Барреда Борт («Хонда») +11.29
6. Тоби Прайс (KTM) +12.14
7. Пабло Кинтанилья («Хонда») +14.35
8. Адриен Ван Беверен («Хонда») +15.28
9. Хосе Корнехо Флоримо («Хонда») +16.08
10. Маттиас Валькнер (КТМ) +16.39

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