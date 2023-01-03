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Мацик — предварительный победитель 3-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

Мацик — предварительный победитель 3-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков
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В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар»-2023.

В классе грузовых машин предварительным победителем стал чех Мартин Мацик-младший. Второе место у его соотечественника Ярослава Вальтра. Третий результат у нидерландца Митчела ван ден Бринка.

Стоит отметить, что Герт Хузинк лидировал по контрольным точкам, но его и ряд других участников остановили на одну точку раньше, чем остальных. Окончательные результаты не утверждены.

Дакар-2023. Грузовики. Третий этап. Предварительные результаты:

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) 4:03.03
2. Ярослав Вальтр (Tatra) + 4.07
3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4.08
4. Алеш Лопрайс (Praga) +10.56
5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.30
6. Мартин Шольтис (Tatra) +19.37
7. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +24.07

Предварительный общий зачёт после трёх этапов:

1. Алеш Лопрайс (Praga) 13:54.36
2. Ярослав Вальтр (Tatra) +9.15
3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +25.28
4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +39.54
5. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +1:03.59

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