Мацик — предварительный победитель 3-го этапа «Дакара» в зачёте грузовиков

В Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе грузовых машин предварительным победителем стал чех Мартин Мацик-младший. Второе место у его соотечественника Ярослава Вальтра. Третий результат у нидерландца Митчела ван ден Бринка.



Стоит отметить, что Герт Хузинк лидировал по контрольным точкам, но его и ряд других участников остановили на одну точку раньше, чем остальных. Окончательные результаты не утверждены.



Дакар-2023. Грузовики. Третий этап. Предварительные результаты:

1. Мартин Мацик-младший (MM Technology) 4:03.03

2. Ярослав Вальтр (Tatra) + 4.07

3. Митчел ван ден Бринк (Team de Rooy) +4.08

4. Алеш Лопрайс (Praga) +10.56

5. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +15.30

6. Мартин Шольтис (Tatra) +19.37

7. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +24.07



Предварительный общий зачёт после трёх этапов:



1. Алеш Лопрайс (Praga) 13:54.36

2. Ярослав Вальтр (Tatra) +9.15

3. Янус ван Кастерен (Team de Rooy) +25.28

4. Мартин ван ден Бринк (Team de Rooy) +39.54

5. Мартин Мацик-младший (MM Technology) +1:03.59