Росс Браун: мой телефон всегда включён

Бывший спортивный директор Формулы-1 Росс Браун рассказал, что руководство чемпионата может рассчитывать на него, если потребуется помощь.



«Интерес у меня не исчез. Стефано Доменикали — очень хороший друг, и, как я ему сказал, мой телефон всегда включён. Так что, если я могу чем-то помочь и это не отнимет у меня слишком много времени, я был бы очень рад. Но это будет скорее консультативная помощь, нежели активная.

Однако я уплываю в закат и могу сказать, что действительно доволен, даже в восторге от того, как сейчас обстоят дела в Формуле-1», — приводит слова Брауна издание Autosport.

Самые яркие Гран-при Формулы-1 в Абу-Даби:

Недавно Браун оценивал шансы команд из средней группы выиграть чемпионат мира в ближайшем будущем.