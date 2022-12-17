Росс Браун: в будущем у команд средней группы будет больше шансов на победу в Формуле-1

Росс Браун, покидающий пост спортивного директора Формулы-1, оценил шансы команд из средней группы выиграть чемпионат мира в ближайшем будущем.



За 2022 год только Ландо Норрис из пилотов команд средней группы смог попасть на подиум.



«Я считаю, нужен ещё один сезон. Когда регламент меняется, какие-то команды понимают его лучше. В 2009 году с новыми правилами быстро справились две-три команды, у остальных были проблемы, даже у топ-команд. Так что да, ещё сезон понадобится.



Мы применили ряд таких мер, как потолок расходов, работа над машиной, формат гонок. Всё, чтобы сохранить целостность Формулы-1 и сделать пелотон плотнее. И есть ограничения на работу с аэротрубой, которые зависят от места в чемпионате. Это подталкивает нас в верном направлении, так что я оптимистично настроен», — приводит слова Брауна Autosport.

Новость по теме В Формуле-1 планируют сократить зоны DRS в сезоне-2023