Попавший в скандал спонсор принял решение о дальнейшей поддержке Ферстаппена

Голландская сеть супермаркетов Jumbo приняла решение прекратить спонсирование автоспорта, при этом не станет отказываться от сотрудничества с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом информирует NL Times со ссылкой на AD.
В прошлом году голландская полиция провела расследование в отношении генерального директора Jumbo по делу об отмывании денег. В сентябре он был арестован. Позже компания заказала независимое расследование спонсорской деятельности, по итогам которого нарушений выявлено не было. Представители сети супермаркетов пока не объяснили, почему отказались от спонсирования автоспорта.
Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:
Недавно Ферстаппен признался, что не понимает, почему у него часто бывают столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
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