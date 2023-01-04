Попавший в скандал спонсор принял решение о дальнейшей поддержке Ферстаппена

Голландская сеть супермаркетов Jumbo приняла решение прекратить спонсирование автоспорта, при этом не станет отказываться от сотрудничества с пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Об этом информирует NL Times со ссылкой на AD.

В прошлом году голландская полиция провела расследование в отношении генерального директора Jumbo по делу об отмывании денег. В сентябре он был арестован. Позже компания заказала независимое расследование спонсорской деятельности, по итогам которого нарушений выявлено не было. Представители сети супермаркетов пока не объяснили, почему отказались от спонсирования автоспорта.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине:

Недавно Ферстаппен признался, что не понимает, почему у него часто бывают столкновения с Льюисом Хэмилтоном.