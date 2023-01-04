«Спасибо, что убили гонку!» Аль-Аттия раскритиковал правку правил «Дакара» в пользу «Ауди»

Комиссия чемпионата мира по ралли-рейдам приняла решение об изменении Баланса производительности прототипов на ралли «Дакар» перед пятым этапом гонки. Проанализировав телеметрию, комиссия решила разрешить обладателям машин с гибридными установками поднять мощность двигателей примерно на 11 лошадиных сил. Таким образом, «Ауди» получит небольшое преимущество по сравнению со своими конкурентами в лице «Тойоты» и «Продрайва».
Решение комиссии уже раскритиковал лидер общего зачёта «Дакара», гонщик «Тойоты» Нассер Аль-Аттия. «Ну и сюрприз — взяли и дали нашему главному конкуренту 11 дополнительных лошадиных сил. Спасибо за то, что рано убили гонку», — написал Аль-Аттия в своих социальных сетях.
При этом отметим, что до старта гонки на регламент «Дакара» наоборот жаловались представители «Ауди», так как их прототипы должны весить не менее 2100 кг, в то время как бензиновые машины категории Т1 — не менее 2000 кг.
После четырёх этапов «Дакара» Аль-Аттия опережает лучшего представителя «Ауди» Стефана Петеранселя на 19 минут.
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