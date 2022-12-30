Аль-Аттия отреагировал на критику Сайнса-старшего по поводу новых требований на «Дакаре»

Знаменитый пилот Нассер Аль-Аттия отреагировал на слова испанского гонщика Карлоса Сайнса-старшего по поводу новых требований к гибридным и электрическим автомобилям. Ранее стало известно, что для участия в 2023 году в ралли «Дакар» (категория T1U) их вес должен быть увеличен на 100 кг – с 2000 до 2100 кг. Такие изменения не были внесены в автомобили с бензиновым двигателем, которые доминируют в категории T1+ и борются с автомобилями T1U. Сайнс выразил разочарование по этому поводу, отметив, что у конкурентов возникнет преимущество, так как в концовке этапа, после сжигания большей части топлива, они будут ещё легче.



«Передайте от меня привет Карлосу. Он всегда пытается жаловаться на многие вещи, но я думаю, что «Ауди», «Тойота» и BRX будут в одинаковых условиях, разве что будут небольшие различия в электрике или мощности. Посмотрим, но, как мне кажется, в первую очередь будут иметь значение навыки гонщика и штурмана», — приводит слова Аль-Аттии Motorsport.

Швейцарцы решили выступить на «Дакаре» за рулём «Нивы» 1984 года: