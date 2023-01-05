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Себастьен Лёб рассказал, как перевернулся на пятом этапе «Дакара»

Себастьен Лёб рассказал, как перевернулся на пятом этапе «Дакара»
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Французский гонщик Себастьен Лёб прокомментировал своё выступление на пятом этапе ралли-рейда «Дакар»-2023, где он показал девятый результат. При прохождении дюны Лёб допустил ошибку, из-за которой его авто совершило переворот.

«Думаю, что мы провели хороший этап, но я допустил ошибку, когда проходил непростую дюну. Когда мы приземлились, машина оказалась на боку. В общем, мы потеряли на этом некоторое время. В остальном же, могу сказать, это был хороший этап для нас. С автомобилем проблем не было, так всё было совсем неплохо», — приводит слова Лёба пресс-служба «Дакара».

Напомним, победителем пятого этапа стал Нассер Аль-Аттия.

Общий зачёт после пяти этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.
2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.
4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.
5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.

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