Кристиан Хорнер высказался о возможности покинуть «Ред Булл»

Руководитель австрийской команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что получает удовольствия от выполнения своих профессиональных обязанностей.



«Моё сердце здесь, и я привержен этой команде. Нам ещё многое предстоит сделать, я всё ещё жажду достичь большего. Дух соперничества у меня пока никуда не пропал. На данный момент я всё ещё наслаждаюсь соревнованиями. Я всё ещё самый молодой руководитель команды в нашем спорте, так что у меня есть ещё несколько лет, чтобы заниматься этим. У меня пока нет планов уходить», — приводит слова Хорнера GPFans.

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Ранее Хорнер высказал мнение, что поражение в сезоне-2022 может добавить мотивации «Мерседесу».