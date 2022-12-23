Хорнер рассказал, что лежит в основе успеха «Ред Булл» в 2021 и 2022 годах

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что успех команды в 2021 и 2022 годах является свидетельством работы всей команды в менее удачные сезоны. Напомним, с 2014 по 2020 год, прежде чем появился первый болид «Ред Булл» с двигателем V6, «быки» одержали только 17 побед.
«Думаю, что командный дух и культура, которые у нас всегда были, не позволяли нам ни при каких обстоятельствах терять веру или видение нашей цели — мы всегда желали вернуться на победные позиции.
Очевидно, что у нас было несколько неблагоприятных лет после эры доминирования V8, до тех пор, пока не появился V6, но в этот момент все были сосредоточены на своей роли и делали всё возможное. Мы сохранили очень сильный костяк и развили несколько молодых талантов, и это действительно начало приносить плоды», — сказал Хорнер в интервью RacingNews365.
Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1.
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