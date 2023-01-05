Президент ФИА отреагировал на проект «Андретти» и General Motors с целью прихода в Ф-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался о намерении Майкла Андретти объединить усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в Формулу-1. Ранее стало известно, что их совместный гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».



«Приветствую новости о партнёрстве «Кадиллака» и и «Андретти». ФИА с нетерпением ожидает дальнейших обсуждений этого вопроса», – написал бен Сулайем.

Ранее некоторые руководители команд Формулы-1 выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки».

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