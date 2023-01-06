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Петерансель сошёл на 6-м этапе «Дакара», Сайнс попал в аварию на том же месте

Петерансель сошёл на 6-м этапе «Дакара», Сайнс попал в аварию на том же месте
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Французский гонщик Стефан Петерансель («Ауди») попал в аварию на 212-м км в ходе прохождения шестого этапа ралли-марафона «Дакар». Его штурман Эдуард Буланже в результате удара получил травму спины. Об этом информирует пресс-служба «Дакара».

Отмечается, что медицинская бригада уже эвакуировала Буланже в больницу в Бурайде для дальнейшего обследования. Кроме того, в аварию на том же месте попал пилот «Ауди» Карлос Сайнс. Он с командой не пострадал. При этом машина получила некоторые повреждения. В настоящий момент Сайнс ждёт возможности её отремонтировать, чтобы возобновить гонку.

Общий зачёт после пяти этапов:

1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) 20:47.36.
2. Стефан Петерансель (Audi) +22.36.
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +27.01.
4. Карлос Сайнс-старший (Audi) +34.52.
5. Хенк Латеган (Toyota) +57.58.

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