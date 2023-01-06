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Аль-Аттия выиграл шестой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — второй

Аль-Аттия выиграл шестой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — второй
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В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар» — 2023. В классе легковых автомобилей лучший результат по его итогам показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия (Toyota). Вторым был гонщик из Франции Себастьен Лёб. Тройку сильнейших замкнул Хенк Латеган, представляющий ЮАР.

Напомним, на шестом этапе в аварию попал один из претендентов на победу – француз Стефан Петерансель, из-за чего он был вынужден сойти. Кроме того, в аварию попал Карлос Сайнс. В результате инцидента у него было повреждено авто. Карлос был вынужден дожидаться возможности починить его.

«Дакар»-2023. Внедорожники. Шестой этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 3:13.12.
2. Себастьян Лёб (BRX) +3.29.
3. Хенк Латеган («Тойота») +8.52.
4. Герлен Шишери (Prodrive)+9.12.
5. Вайдотас Зала (Teltonika) +10.59.

Предварительные результаты общего зачёта после шести этапов:

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 24:00.48.
2. Хенк Латеган («Тойота») +1:06.50.
3. Лукас Мораес («Тойота») +1:13.19.
4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:44.38.
5. Маттиас Экстрём («Ауди») +1:46.55.
5. Себастьян Лёб (BRX) +1:57.10.

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