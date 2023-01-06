Аль-Аттия выиграл шестой этап «Дакара» среди легковых машин, Лёб — второй

В Саудовской Аравии проходит шестой этап ралли-рейда «Дакар» — 2023. В классе легковых автомобилей лучший результат по его итогам показал представитель Катара Нассер Аль-Аттия (Toyota). Вторым был гонщик из Франции Себастьен Лёб. Тройку сильнейших замкнул Хенк Латеган, представляющий ЮАР.



Напомним, на шестом этапе в аварию попал один из претендентов на победу – француз Стефан Петерансель, из-за чего он был вынужден сойти. Кроме того, в аварию попал Карлос Сайнс. В результате инцидента у него было повреждено авто. Карлос был вынужден дожидаться возможности починить его.



«Дакар»-2023. Внедорожники. Шестой этап:

1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 3:13.12.

2. Себастьян Лёб (BRX) +3.29.

3. Хенк Латеган («Тойота») +8.52.

4. Герлен Шишери (Prodrive)+9.12.

5. Вайдотас Зала (Teltonika) +10.59.



Предварительные результаты общего зачёта после шести этапов:



1. Нассер Аль-Аттия («Тойота») – 24:00.48.

2. Хенк Латеган («Тойота») +1:06.50.

3. Лукас Мораес («Тойота») +1:13.19.

4. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:44.38.

5. Маттиас Экстрём («Ауди») +1:46.55.

5. Себастьян Лёб (BRX) +1:57.10.